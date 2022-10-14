Иркутск, 14 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Иркутская область получит 149,1 млн рублей из федерального бюджета на поддержку производителей масличных культур. На софинансирование из областного бюджета будет направлено 6,2 млн рублей. Таким образом общий размер поддержки составит 155,3 млн рублей, сообщает 14 октября телеграм-канал правительства региона.

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«В Иркутской области необходимо поддерживать производителей масличных культур для сохранения рентабельности производства продукции и снижения затрат на производство. Аграрии смогут направить полученные средства на подготовку к проведению весенней посевной кампании 2023 года», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего под урожай 2022 года в Иркутской области посеяно 403,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Во всех категориях хозяйств Приангарья было посажено 22,5 тыс. га картофеля, овощи открытого грунта размещены на площади 3,5 тыс. га.

В 2022 году увеличена доля посевной площади под масличными культурами — рапс и лён, рыжик и соя — она составила 87 тысяч гектаров. Это на 53% больше показателя 2021 года и в 7,5 раз больше, чем в 2016 году. В структуре посевных площадей области на них приходится более 10%. В 2021 году в Иркутской области собрали 94,2 тыс. тонн масличных культур. Это на 40% больше, чем в 2020 году.

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