Джакарта, , 08:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что индонезийские граждане в Иране находятся в безопасности, несмотря на массовые демонстрации в стране, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В МИД Индонезии заявили, что информация о состоянии индонезийских граждан была получена после установления связи с индонезийским народом.

«Большинство из них — студенты. Судя по результатам, до сих пор наши индонезийские граждане находятся в безопасности, и демонстрация напрямую не повлияла», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

По данным посольства Индонезии в Тегеране, число постоянно проживающих в Иране граждан Индонезии достигло 397 человек. Они поселились в 14 разных городах.

Кроме того, ни один гражданин Индонезии не участвовал в демонстрации.

МИД Индонезии вновь обратился к индонезийским гражданам в Иране с призывом быть осторожными и избегать скоплений демонстрантов. Кроме того, нет необходимости участвовать в политическом процессе до тех пор, пока там не пройдут демонстрации.

«Мы настоятельно призываем вас не участвовать в политическом процессе, происходящем в Иране. Если возникнет чрезвычайная ситуация, немедленно свяжитесь с горячей линией посольства в Тегеране», — отмечает МИД Индонезии.

Напомним, в Иране проходит массовая демонстрация. Демонстрация разгорелась после смерти Махсы Амини, 22-летней молодой женщины, которая была арестована полицией за ношение хиджаба не по правилам.