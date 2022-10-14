Абакан, , 08:28 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий при проведении госэкспертизы проектной документации объекта радиологического корпуса возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возбуждено против должностных лиц министерства здравоохранения Хакасия, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, управления капитального строительства, Республиканского клинического онкологического диспансера, Госэкспертизы Хакасии.

Также уточняется, что дело завели на основании материалов, представленных республиканском УФСБ.

По версии следствия, в феврале 2019 года Главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение на проектную документацию на строительство объекта «Радиологический корпус на базе ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер» из-за несоответствия ряду требований. Указанные замечания было невозможно устранить в короткий срок. Чтобы получить финансирование из федерального бюджета, должностные лица приняли решение не направлять повторно проектную документацию в Главное управление государственной экспертизы. Было решено выполнить госэкспертизу проектной документации по объекту в Госэкспертизе Хакасии. Между тем там отсутствовали специалисты, уполномоченные на проведение необходимой экспертизы.

В апреле 2019 года должностные лица Госэкспертизы Хакасии без фактического проведения выдали положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию радиологического корпуса о соответствии её требованиям технических регламентов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по делу выполняются необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, радиологический корпус онкологического диспансера открыли в Хакасии в августе 2022 года. Строительство велось с августа 2019 по декабрь 2021 года. Общая стоимость — более 1 млрд рублей.

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13 октября стало известно, что в здании Госэкспертизы в Хакасии прошли обыски.

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