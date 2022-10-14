Новосибирск, 14 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Новосибирске установили стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

t. me/tereshkovaave Стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске

«Ура! На площади Калинина установили стелу «Город трудовой доблести», — написала Терешкова в своём телеграм-канале 14 октября. — Остались благоустроительные работы и установка LED-экрана».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по проекту, стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске представляет четырехгранный штык высотой 30,89 метра, две грани которого выполнены из листов нержавеющей стали с нанесёнными на них изображениями тружеников военных лет на основе фотографий из музея города. По кругу будет размещён LED-экран, на котором будут демонстрировать архивные кадры. На две другие грани нанесут текст указа президента России и герб Новосибирска.