Филадельфия, США, 14 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

В составе «Филадельфии» по дублю оформили нападающие Трэвис Конечны и Морган Фрост, ещё одну шайбу забросил Уэйд Эллисон с передачи российского защитника Ивана Проворова.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились форвард Александер Хольц и защитник Дэймон Сиверсон.

В следующем матче «Филадельфия» дома сыграет с «Ванкувером», «Нью-Джерси» на своей площадке примет «Детройт».

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