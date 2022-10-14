Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Министр финансов Великобритании Квази Квартенг досрочно покинул Вашингтон, чтобы заняться экономическим кризисом в Великобритании, подтвердил он поздно вечером 13 октября.

Квази Квартенг Policy Exchange

По сообщениям британских СМИ, бросившись в аэропорт, чтобы успеть на последний рейс, канцлер улетел на день раньше запланированного срока, в то время как в Лондоне и на финансовых рынках ждут, что в скором времени он объявит о развороте в отношении налоговых сокращений.

Министр провел два дня в Вашингтоне, где выслушал рекомендации МВФ и других министров финансов, которые посоветовали ему быстро отменить сокращение налогов, пока не был нанесен еще больший финансовый ущерб.

Близкий к Квартенгу источник сказал, что его поспешный отъезд, несмотря на «неспокойные» финансовые рынки, вызван не «паникой», а необходимостью «продать» бюджетный план членам парламента и общественности до того, как он будет объявлен 31 октября.

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