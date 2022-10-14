Астана, 14 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане.

Kremlin.ru Владимир Путин

Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе. Ожидается, что по итогам мероприятий глава государства проведет пресс-конференцию для журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Астане запланированы заседание Совета глав государств СНГ и встреча в формате «Россия — Центральная Азия».

Читайте также: По итогам визита Путина в Астану пройдёт пресс-конференция