Путин прибыл на заседание глав стран СНГ в Астане
Астана, 14 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе. Ожидается, что по итогам мероприятий глава государства проведет пресс-конференцию для журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Астане запланированы заседание Совета глав государств СНГ и встреча в формате «Россия — Центральная Азия».
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