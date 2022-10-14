Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Специалисты по уборке снега в Екатеринбурге могут получить бронь от мобилизации. С таким заявлением выступил мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Подобное решение в мэрии объясняют нехваткой кадров. Так, в 2021 году новая снегоуборочная техника нередко простаивала из-за отсутствия работников.

В 2022 году город получил новую технику, теперь на улице города будут выходить до 400 грейдеров, погрузчиков и тракторов для снежных полигонов. На фоне прошлогодней нехватки рабочих мэр Екатеринбурга принял решение добиваться отсрочки от мобилизации для таких специалистов.