Донецк, 14 октября 2022, 08:24 — REGNUM Донецкий республиканский художественный музей начал интегрироваться в систему Музейного фонда России. Об этом 14 октября сообщают «Известия».

Донецкий республиканский художественный музей
Донецкий республиканский художественный музей
Александр Ильин

Руководитель крупнейшего культурного учреждения Донбасса Геннадий Полянский сообщил журналистам, что всего в музее хранится более 16 тыс. произведений, в том числе 2726 картин. Он сказал, что вся музейная коллекция станет частью Музейного фонда Российской Федерации и отметил, что его музей планируется подключить к информационной музейной системе «Камис».

В сентябре 2022 года ИА REGNUM сообщило, что учреждения культуры из Донецкой и Луганской Народных Республик впервые приняли участие в мероприятиях всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Тогда представители культурных учреждений обсудили дальнейшую реализацию совместных инициатив.

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