Донецк, , 08:24 — REGNUM Донецкий республиканский художественный музей начал интегрироваться в систему Музейного фонда России. Об этом 14 октября сообщают «Известия».

Донецкий республиканский художественный музей Александр Ильин

Руководитель крупнейшего культурного учреждения Донбасса Геннадий Полянский сообщил журналистам, что всего в музее хранится более 16 тыс. произведений, в том числе 2726 картин. Он сказал, что вся музейная коллекция станет частью Музейного фонда Российской Федерации и отметил, что его музей планируется подключить к информационной музейной системе «Камис».

В сентябре 2022 года ИА REGNUM сообщило, что учреждения культуры из Донецкой и Луганской Народных Республик впервые приняли участие в мероприятиях всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Тогда представители культурных учреждений обсудили дальнейшую реализацию совместных инициатив.

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