Берлин, 14 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Санкции западных стран, направленные против России, резко раскритиковал немецкий музыкант и исполнитель, основатель популярной группы Modern Talking Дитер Болен. Об этом 14 октября сообщает издание Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Музыкант сделал своё заявление ещё в конце августа, на саммите предпринимателей — Founder Summit 2022, но видеозапись появилась только сейчас.

«Если бы Запад не ввёл все эти санкции и благоразумно сел за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны замёрзнуть», — заявил 68-летний музыкант.

Также Болен указал, что рубль укрепляется, а евро падает, а политики «бегают и пытаются хоть как-то справиться со всей этой инфляцией». Солидарность с позицией музыканта продемонстрировали и зрители, находившиеся в зале, — они начали аплодировать и выкрикивать слова одобрения.

В отличие от зрителей в зале, политики в Германии и Киеве возмутились словами музыканта. В частности, лидер СДПГ Саския Эскен предположила, что Болен «морально развращённый», раз он посмел игнорировать происходящее на территории б. УССР и «жаловаться на холод и всякую ерунду» ради «дешёвых аплодисментов».