Сеул, , 08:24 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи в сентябре 2022 года вырос на 27,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Автомобили ru.torange.biz

Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 192 863 автомобиля на сумму $4,79 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 34,7%.

Поставки в страны Северной Америки увеличились на 70,1%, страны Азии — на 95,4%, страны Ближнего Востока — на 32,3%, страны Латинской Америки — на 10,7%. Однако экспорт автомобилей в ЕС, напротив, сократился на 4,4%.

В министерстве подчеркнули, что рост показателя связан с увеличением спроса на экологически чистые автомобили, на долю которых пришлось 29,4% экспорта автомобилей.

Экспорт «зеленых» автомобилей вырос на 39,1%, до 48 604 единиц. В стоимостном выражении показатель вырос на 35,1%, до $1,41 млрд.

Экспорт автозапчастей вырос на 8,7%, до $2,01 млрд.