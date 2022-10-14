Чита, 14 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае отмечено снижение преступности. Как сообщает 14 октября телеграм-канал прокуратуры региона, за 9 месяцев 2022 года выявлено 8129 совершивших преступления лиц, что на 2,5% меньше аналогичного показателя прошлого года (8339). В целом по России количество лиц, совершивших преступления, снизилось на 3,2%, по Дальневосточному федеральному округу — на 7,3%.

Преступность

Возрастная характеристика указанных лиц на территории региона характеризуется следующим образом: от 14 до 17 лет — 450, от 18 до 24 лет — 1131, от 25 до 29 лет – 1046, от 30 до 49 лет – 4666, старше 50 лет – 835.

Наибольшее число лиц, совершивших преступления, выявлено в Центральном (943), Черновском (511), Ингодинском (494), Железнодорожном (416) районах г. Читы, а также Читинском (426), Шилкинском (350), Краснокаменском (349) и Карымском (257) районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних лет в Забайкалье сохраняется положительная тенденция в снижении подростковой преступности.

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