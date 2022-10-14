Екатеринбург, 14 октября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге к концу года планируют завершить реставрацию старейшей плотины города на реке Ольховке. На работы из областного бюджета выделено 15 млн рублей, сообщили журналистам в городской администрации.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Плотина

В ходе реставрации специалисты восстановят исторический облик плотины. Планируется воссоздать шесть декоративных арок, кровлю подпорной стены и портиков сооружения. Работы завершат в декабре 2022 года.

Отметим, плотина на реке Ольховке является объектом культурного наследия федерального наследия. Её возвели в 1824 году.