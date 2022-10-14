Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM Бурятию захлестнула очередная волна «минирований» различных учреждений. В этот раз сообщения с угрозами взрывов поступили в том числе в военкоматы, сообщает портал «Байкал-Daily».

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По словам очевидцев, был эвакуирован сборный пункт военкомата и военный комиссариат по Железнодорожному и Советскому районам Улан-Удэ.

Кроме того, людей вывели из Верховного суда республики, а также Советского, Октябрьского, Железнодорожного районного судов. Территории учреждений оцеплены, на месте работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа после сообщений о минировании были эвакуированы Советский, Железнодорожный, Октябрьский районные суды Улан-Удэ, Арбитражный суд Бурятии, а также ряд районных судов.

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