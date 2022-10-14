Биробиджан, , 08:31 — REGNUM Долгожданную экипировку и оборудование для бойцов, которые будут участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, получили в Еврейской автономной области. Военнослужащим отправят 44 комплекта полевого снаряжения, 25 радиостанций, разгрузочные жилеты, портативные зарядные станции и кровоостанавливающие жгуты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Экипировку и оборудование закупали на средства, которые собрали губернатор и члены правительства региона. Ранее они направили на эти цели свои заработные платы за месяц.

«Комплект снаряжения — результат коллегиального решения, принятого в правительстве области», — отметили в мэрии Биробиджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из ЕАО бойцам СВО передали шесть приборов ночного видения, по два квадрокоптера и бензиновых генератора, а также тепловизорные прицелы с кронштейнами.