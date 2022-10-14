Ереван, 14 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Исследовательский центр Caucasus Heritage Watch Корнелльского университета США опубликовал спутниковые снимки разрушенной армянской церкви в селе Мохренес (Сусанлык), расположенном на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в 2020 году. Об этом 13 октября сообщили на странице Эчмиадзинского кафедрального собора в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Vigen Hakhverdyan Эчмиадзинский кафедральный собор

«Установлено, что азербайджанцы уничтожили церковь «Сурб Саркис» (XVIII–XIX вв.) в селе Мохренес Гадрутского района. Первопрестольный Св. Эчмиадзин решительно осуждает культурный геноцид, осуществляемый Азербайджаном, целью которого является лишение арцахского мира его исторической идентичности, любых признаков армянства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что такая политика только укореняет вражду и нетерпимость между нациями и не способствует миру. Собор призывает международное сообщество дать оценку произошедшему и принять меры, чтобы сохранить армянское культурное и религиозное наследие не территориях, которые находятся под контролем Азербайджана.

Стоит отметить, в Азербайджане отрицают, что армяне издавна проживали в Нагорном Карабахе. Древние армянские христианские церкви, которые находятся на этой территории, называют албанскими, а фрески в храмах — новоделом.