Киев, 14 октября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о преимуществе России в артиллерии. В личном телеграм-канале он рассказал о разговоре с главой объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли.

(сс) Администрация Киевского режима Валерий Залужный

В ходе беседы обсуждалась ситуация на фронте и нужды киевских войск. Залужный назвал ситуацию на передовой сложной, но контролируемой, отметив, что «противник имеет преимущество в артиллерии». Он добавил, что вопросы повышения огневых способностей ВСУ, а также создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны остаются актуальными.