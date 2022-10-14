Астана, , 08:19 — REGNUM В Астане началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Сергей Лавров Mid.ru

Лавров заявил, что планирует обсудить реализацию договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 годов.

«Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения смогли договориться по принципиальным пунктам мирного договора.

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