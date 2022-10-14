Кронштадт, Санкт-Петербург, , 08:17 — REGNUM В Кронштадт 13 октября после выполнения задач дальнего похода в Средиземном море прибыли дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» и спасательный буксир «Сергей Балк». Об этом пресс-служба ВМФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Российская дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» Mil.ru

Торжественная встреча вернувшихся из дальнего похода экипажей прошла на плацу военного городка соединения кораблей Ленинградской военно-морской базы.

Николай Евменов. Он поздравил подчинённых с успешным выполнением поставленных задач в дальней морской зоне и вручил экипажам подводной лодки и буксира традиционных жареных поросят, а отличившимся военнослужащим — заслуженные награды». пресс-служба ВМФ «Вернувшихся из похода моряков лично встречал Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал. Он поздравил подчинённых с успешным выполнением поставленных задач в дальней морской зоне и вручил экипажам подводной лодки и буксира традиционных жареных поросят, а отличившимся военнослужащим — заслуженные награды».

Военных моряков также приветствовали глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк и военнослужащие базы.

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск», является головным кораблём проекта 636.3, построенным на санкт-петербургском предприятии 'Адмиралтейские верфи». В ходе выполнения задач в Средиземном море она неоднократно наносила высокоточные удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Северного флота ВМФ России прибыли в Североморск, завершив большой поход в арктические моря.

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