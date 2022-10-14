Берлин, 14 октября 2022, 08:14 — REGNUM Основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции западных стран против России, сообщает Focus.
Он также добавил, что в условиях укрепления рубля и падения курса евро «политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией».
Как сообщало ИА REGNUM, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью изданию Rolling Stone заявил, что США являются самым крупным источником зла во всём мире.
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