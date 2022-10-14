Берлин, 14 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции западных стран против России, сообщает Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Если бы они (власти западных стран) не ввели эти санкции и если бы мы разумно сели за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны замёрзнуть», — приводит издание его слова, сказанные им на саммите Founder Summit 2022 в августе.

Он также добавил, что в условиях укрепления рубля и падения курса евро «политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией».

Как сообщало ИА REGNUM, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью изданию Rolling Stone заявил, что США являются самым крупным источником зла во всём мире.

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