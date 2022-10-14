Южно-Сахалинск, 14 октября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. На Сахалине частичная мобилизация резервистов для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса продолжается из-за допущенных ранее ошибок. В настоящее время ведётся донабор мужчин и в основном упор делается на добровольцев, заявил в ходе прямой линии губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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Глава Сахалина отметил, что часть мобилизованных была призвана по ошибке и возвращена домой.

«Кто-то был непригоден к службе по состоянию здоровья, кто-то не имеет боевого опыта, кто-то — отец-одиночка. Поэтому идет донабор людей», — сказал Лимаренко.

Он подчеркнул, что в области создана специальная комиссия, которая рассматривает все поступающие жалобы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине добровольцы, которые проходят боевое слаживание в воинской части 35 390, попросили отвезти их в православный храм или организовать приезд священника к ним.