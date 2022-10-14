Калуга, 14 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Калужская область достигла наибольшей в стране доли высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте, вошла в первую десятку регионов по эффективности реализации промышленной политики. Об этом 13 октября шла речь на заседании совета регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании Совета Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»

Обращаясь к участникам встречи, губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что нынешнее время требует сплоченной и скоординированной работы. По его словам, в условиях обострения международной обстановки, санкционного давления и изменения сложившихся экономических связей даже те регионы, которые в последние годы развивались интенсивно, подвержены серьёзным рискам.

«Президент страны поставил задачу минимизировать возможные потери от санкционных ограничений и добиться в среднесрочной перспективе роста региональных экономик. Будем эту задачу выполнять», — отметил Владислав Шапша.

Глава региона особо подчеркнул актуальность совместной работы в условиях повышенной нагрузки на и проводимой в стране частичной мобилизации. В частности, губернатор ответил на вопросы руководителей заводов о возможности решения социальных вопросов, например, организации дежурных групп в детских садах, которые посещают дети работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также о продлении времени работы ряда маршрутов городского транспорта в ночное время. Речь также шла о возможности предоставления отсрочки руководителям предприятий, подлежащим мобилизации, чтобы они успели оформить необходимые юридические документы для дальнейшего ведения бизнеса без их участия. Владислав Шапша заверил, что все проблемные вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.