Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:12 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области в ДТП пострадали два ребёнка. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что вечером 13 октября на нерегулируемом перекрёстке «Опель Мерива» наехал на 14-летнюю девочку, которая несла на руках двухлетнего ребёнка. Несовершеннолетние получили травмы.

Водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что при повороте налево внезапно увидел пешеходов и предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не сумел. Девочка с ребёнком на руках упала на капот автомобиля и затем сползла вниз.