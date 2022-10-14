Минск, , 08:10 — REGNUM На территории Белоруссии введён режим контртеррористической операции (КТО), силовики республики готовы ответить на любые провокации со стороны сопредельных стран. Об этом 14 октября заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью «Известиям».

Владимир Макей Mfa.gov.by

Как указал Макей, ранее появилась информация о том, что отельные сопредельные государства готовят провокации, которые могут быть связаны даже с захватом отдельных участков территории республики.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введён режим контртеррористической операции», — сказал он.

Также глава МИД Белоруссии пояснил, что эти меры были приняты для безопасности жителей республики, и «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта».

При этом он подчеркнул, что белорусские армия, спецслужбы и правоохранители готовы к ответу на любые провокации со стороны соседних стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ответ на размещение Польшей ядерного оружия со стороны Минска может быть жёстким.