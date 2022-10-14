Владивосток, 14 октября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Приморье отмечается снижение количества безработных по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в полтора раза. На 1 октября зарегистрировано менее 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства края.

ИА REGNUM В труде

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На единой цифровой платформе «Работа России» приморскими работодателями заявлено более 60 тыс. вакансий.

Около 70% вакансий представлено во Владивостоке, Уссурийске, Находке, где проживает 18% безработных.

Самыми востребованными на рынке труда остаются арматурщики, бетонщики и плотники, также наиболее популярны среди соискателей вакансии бухгалтеров, специалистов по закупкам и мастеров.

«Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства, обрабатывающих производств, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, оптовой и розничной торговли. Это более 67% от общего числа заявленных вакансий», — добавили специалисты Приморского центра занятости населения.

Отметим, в крупных городах Приморья на одного незанятого гражданина приходится до десяти вакантных рабочих мест. Самый низкий уровень безработицы — ниже 1% — зафиксирован в крупных городах края.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Москве на 11,2% снизилось число безработных, которые были зарегистрированы в службе занятости города.