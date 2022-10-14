Мехико, , 08:08 — REGNUM Заместитель министра экономики Мексики Луз Мария де ла Мора получила предложение уйти в отставку по собственному желанию, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в мексиканском правительстве.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она курирует в министерстве вопросы внешней торговли.

Всего несколько дней назад свой пост покинула начальник де ла Моры — бывшая глава ведомства Татьяна Клотье. Перестановки в ведомстве связывают с крупным спором Мексики в сфере энергетики, в котором мексиканской стороне противостоят США и Канада.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал американские власти разрешить противоречия с США в рамках торгового соглашения USMCA (договор о свободной торговле между Оттавой, Мехико и Вашингтоном).

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