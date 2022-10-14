Москва, , 08:07 — REGNUM Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) выложил в Сеть новую песню «Вызов». О релизе он сообщил 14 октября в своём телеграм-канале.

SHAMAN Okras

Поклонники певца могут найти сингл на известных музыкальных сервисах. Пост с анонсом на странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте» собрал более 7,5 тыс. лайков и 800 комментариев. Подписчики SHAMAN`а по-разному отнеслись к песне, большинству она понравилась, но некоторые заявили, что не услышали в ней фирменного подхода певца.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, SHAMAN похвастался количеством просмотров клипа не песню «Ты моя». Исполнитель сообщил, что на YouTube она набрала более 10 млн просмотров.

Читайте ранее в этом сюжете: SHAMAN похвастался количеством просмотров клипа на песню «Ты моя»