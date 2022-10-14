Москва, 14 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) выложил в Сеть новую песню «Вызов». О релизе он сообщил 14 октября в своём телеграм-канале.

Okras SHAMAN

Поклонники певца могут найти сингл на известных музыкальных сервисах. Пост с анонсом на странице исполнителя в соцсети «ВКонтакте» собрал более 7,5 тыс. лайков и 800 комментариев. Подписчики SHAMAN`а по-разному отнеслись к песне, большинству она понравилась, но некоторые заявили, что не услышали в ней фирменного подхода певца.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, SHAMAN похвастался количеством просмотров клипа не песню «Ты моя». Исполнитель сообщил, что на YouTube она набрала более 10 млн просмотров.