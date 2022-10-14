Москва, , 08:07 — REGNUM Либо президент России Владимир Путин дополнит свои правильные слова о сатанизме Запада и преступности Беловежья делами, либо все это останется красивым пиаром, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

«Президент России совершенно справедливо указал на то что все эти гендерные мерзости являются сатанизмом Это очень хорошо что это сказал. Это совершенно правильно. Теперь я спрашиваю, международный классификатор болезней номер 11 в котором сказано что этим изменением надо содействовать, будет отменен или нет? За словами президента последуют дела, и тогда его речь будет хотя бы отчасти стратегической, или это будет PR, созданный не худшими людьми с очень благородными целями, а действительность останется той же? Министерство здравоохранения прекратит деятельность тех центров, которые осуществляют то что раньше называлось «благим следованием западным инновациям», а теперь называется сатанизмом, или это будет продолжено?», — спросил Кургинян.

Кургинян отметил, что президент России сказал, что Беловежье — это предательство, преступление мерзость и так далее. Но у этой мерзости есть свои «герои». Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко ни в чем таком не участвовал, а наоборот голосовал за сохранение СССР. Президент России Владимир Путин также не имел к этому никакого отношения. А главарь киевского режима Владимир Зеленский есть то есть — прямое порождение этого Беловежья.

«Так что будет с беловежскими соглашениями? Ведь все порождено ими, потому что согласно принятым демократическим образом законам советским, которые утвердил Съезд народных депутатов, в каждой из отделяющихся республик по законам, должен был быть проведен референдум, и любая часть, которая не хотела отделяться, имела право присоединиться, например, к России. Ну так не было бы всех кровопролитий и прочего, если бы этот закон соблюдался. Почему он не соблюдался? Потому что была Беловежская пуща», — заявил Кургинян.

И никак ГКЧП не могло и не должно было повлиять на соблюдение законных процедур выхода республик из состава СССР. Либо гэкачеписты — это герои, проявившие слабость, либо они преступники, но это никакого значения для процедур играть не могло. И никто не отменял Съезд народных депутатов СССР, никто не отменял существование советского государства, нерушимость границ которого были признаны в Хельсинки.