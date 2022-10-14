Москва, 14 октября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Либо президент России Владимир Путин дополнит свои правильные слова о сатанизме Запада и преступности Беловежья делами, либо все это останется красивым пиаром, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Президент России совершенно справедливо указал на то, что все эти гендерные мерзости являются сатанизмом Это очень хорошо, что это сказал. Это совершенно правильно. Теперь я спрашиваю, международный классификатор болезней номер 11, в котором сказано, что этим изменениям надо содействовать, будет отменен или нет? За словами президента последуют дела, и тогда его речь будет хотя бы отчасти стратегической, или это будет PR, созданный не худшими людьми с очень благородными целями, а действительность останется той же? Министерство здравоохранения прекратит деятельность тех центров, которые осуществляют то, что раньше называлось «благим следованием западным инновациям», а теперь называется сатанизмом, или это будет продолжено?» — спросил Кургинян.

Кургинян отметил, что президент России сказал, что Беловежье — это предательство, преступление, мерзость и так далее. Но у этой мерзости есть свои «герои». Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко ни в чем таком не участвовал, а, наоборот, голосовал за сохранение СССР. Президент России Владимир Путин также не имел к этому никакого отношения. А главарь киевского режима Владимир Зеленский — прямое порождение этого Беловежья.

«Так что будет с Беловежскими соглашениями? Ведь все порождено ими, потому что, согласно принятым демократическим образом законам советским, которые утвердил Съезд народных депутатов, в каждой из отделяющихся республик по законам должен был быть проведен референдум, и любая часть, которая не хотела отделяться, имела право присоединиться, например, к России. Ну так не было бы всех кровопролитий и прочего, если бы этот закон соблюдался. Почему он не соблюдался? Потому что была Беловежская Пуща», — заявил Кургинян.

И никак ГКЧП не мог и не должен было повлиять на соблюдение законных процедур выхода республик из состава СССР. Либо гэкачеписты — это герои, проявившие слабость, либо они преступники, но это никакого значения для процедур играть не могло. И никто не отменял Съезд народных депутатов СССР, никто не отменял существование Советского государства, нерушимость границ которого была признана в Хельсинки.