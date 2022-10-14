В Астану на саммит «Центральная Азия — Россия» прибыл президент Туркмении
Астана, 14 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав стран СНГ. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
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Сердар Бердымухамедов
«Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Казахстан. В аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов».
Отмечается, что, помимо участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 14 октября, и мероприятиях саммита «Центральная Азия — Россия», лидер Туркмении встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Как сообщало ИА REGNUM, в Астане президент России Владимир Путин проведёт пресс-конференцию по итогам своего визита в Казахстан.
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