Астана, 14 октября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании глав стран СНГ. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

пресс-служба правительства Казахстана «Сердар Бердымухамедов прибыл с первым государственным визитом в Казахстан. В аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов».

Отмечается, что, помимо участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 14 октября, и мероприятиях саммита «Центральная Азия — Россия», лидер Туркмении встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астане президент России Владимир Путин проведёт пресс-конференцию по итогам своего визита в Казахстан.

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