Москва, , 08:05 — REGNUM США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не считают важным учитывать законные озабоченности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для её безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что проблема состоит в «патологическом» нежелании Вашингтона признавать право других стран на защиту своих жизненно важных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше вовлекаются в поддержку киевского нацистского режима.

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