Москва, 14 октября 2022, 08:05 — REGNUM США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не считают важным учитывать законные озабоченности России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат добавил, что проблема состоит в «патологическом» нежелании Вашингтона признавать право других стран на защиту своих жизненно важных интересов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше вовлекаются в поддержку киевского нацистского режима.
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