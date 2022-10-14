Москва, 14 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Идея установить повышенную скидку на оплату коммунальных услуг для ветеранов боевых действий привлекательна, но нельзя повысить то, что действующим законодательством пока не предусмотрено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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С письмом, в котором содержится предложение повысить размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста содержится в письме депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как глава профильного комитета Госдумы Нилов обратил внимание на процессуальные нормы.

«Как председатель комитета, в ведении которого находится закон о ветеранах, обращаю внимание на то, что действующее законодательство сегодня скидок на оплату коммунальных ветеранам боевых действий не содержит вообще. Ветеранам боевых действий компенсируется 50% расходов на оплату жилых помещений, то есть наем. Это не коммунальные услуги: не вода, не свет, не канализация», — пояснил Нилов.

Он напомнил, что несколько месяцев назад в профильный комитет поступил проект закона за авторством руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого и других депутатов и сенаторов о введении 50% скидки на коммунальные услуги ветеранам боевых действий и их семьям.

«Заключение правительства на данный документ до сих не получено, то есть приступить к рассмотрению инициативы в связи с этим пока невозможно. Ждем», — сказал Нилов.

Он рассказал о существующей процедуре внесения изменений в действующее законодательство.

«В любом случае для введения дифференцированных скидок необходима корректировка действующего законодательства. Это делается путем внесения законопроекта в Госдуму с направлением инициативы в адрес правительства для получения заключения, как того требует ст. 104 Конституции. Писать в Минтруд не имеет никакого смысла, это равнозначно написанию в редакцию издания для ветеранов», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.

Парламентарий также обратил внимание на то, что законом о ветеранах льготы назначаются по статусу, а не по возрасту.