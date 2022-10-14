Томская область, 14 октября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Томской области по материалам ФСБ против директора государственного учреждения возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

По данным следствия, фигурантка потребовала от предпринимателя 100 тыс. рублей за то, что она не будет препятствовать исполнению заключенного договора о поставке одежды и обуви.

«Подозреваемая заявила, что в случае отказа от передачи денег она предпримет меры по расторжению заключённого договора поставки в одностороннем порядке и создаст неблагоприятные условия для данной коммерческой организации», — отметили в ведомстве.

В результате 11 октября представитель фирмы передал женщине взятку в 100 тыс. рублей, после чего она была задержана сотрудниками ФСБ. К настоящему времени задержанную заключили под стражу.