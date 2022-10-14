Пермь, , 08:01 — REGNUM В Перми с 14 ноября планируют ввести новую зону платной парковки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

Тариф будет отличаться от платы на действующей парковке. В новой зоне тариф составит 30 рублей в час. Добавим, что стоимость стоянки в действующей зоне составляет 20 рублей в час.

Новая планируемая зона №102 ограничена улицами Попова, Пушкина, Краснова, Сибирская, Революции, Максима Горького, Монастырская. Напомним, платные парковки в столице Прикамья введены с 2016 года.

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