Омск, , 08:00 — REGNUM В учебный центр Омска, куда отправили алтайских мобилизованных, 14 октября прибыла делегация министерства соцзащиты Алтайского края, сообщает сайт Алтайского краевого законодательного собрания.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В учебном центре Омска будем работать три дня. Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими. С учетом того, что у них плотный график занятий, учений и тренировок, постараемся в эти дни максимально все отработать», — рассказала министр Наталья Оськина.

Руководитель краевого ведомства вместе со специалистами проведет личный прием военнослужащих, мобилизованных из Алтайского края. Им разъяснят все меры социальной поддержки мобилизованных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ по контракту, проживающих в Алтайском крае, которые предоставляются за счет краевого и федерального бюджетов. Кроме этого, расскажут о приобретении статуса «ветерана боевых действий».

«Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращению обязательно придем в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили. Наши военнослужащие со спокойным сердцем должны исполнять свой воинский долг, не переживая, что у них дома есть какие-то нерешенные дела» — отметила Наталья Оськина.

Еще одна важная цель приезда делегации Минсоцзащиты в учебную часть — доставка гуманитарного груза. «Мы везем обмундирование, все, что требуется нашим военнослужащим. Постараемся максимально посмотреть их обеспеченность и настроение. Хочу сказать, что мы находимся на постоянной связи с нашими ребятами, у всех них очень боевой дух. Если возникнут какие-то вопросы по условиям проживания, мы договорились с командованием тренировочного пункта, будем предпринимать все меры», — подчеркнула глава краевого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты по 100 тысяч рублей начали получать мобилизованные Алтайского края. Эта мера соцподдержки предоставляется жителям края, призванным на военную службу по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.

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