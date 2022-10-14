Омск, 14 октября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В учебный центр Омска, куда отправили алтайских мобилизованных, 14 октября прибыла делегация министерства соцзащиты Алтайского края, сообщает сайт Алтайского краевого законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«В учебном центре Омска будем работать три дня. Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими. С учетом того, что у них плотный график занятий, учений и тренировок, постараемся в эти дни максимально все отработать», — рассказала министр Наталья Оськина.

Руководитель краевого ведомства вместе со специалистами проведет личный прием военнослужащих, мобилизованных из Алтайского края. Им разъяснят все меры социальной поддержки мобилизованных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ по контракту, проживающих в Алтайском крае, которые предоставляются за счет краевого и федерального бюджетов. Кроме этого, расскажут о приобретении статуса «ветерана боевых действий».

«Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращении обязательно придем в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили. Наши военнослужащие со спокойным сердцем должны исполнять свой воинский долг, не переживая, что у них дома есть какие-то нерешенные дела» — отметила Наталья Оськина.

Еще одна важная цель приезда делегации минсоцзащиты в учебную часть — доставка гуманитарного груза. «Мы везем обмундирование, все, что требуется нашим военнослужащим. Постараемся максимально посмотреть их обеспеченность и настроение. Хочу сказать, что мы находимся на постоянной связи с нашими ребятами, у всех них очень боевой дух. Если возникнут какие-то вопросы по условиям проживания, мы договорились с командованием тренировочного пункта, будем предпринимать все меры», — подчеркнула глава краевого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты по 100 тысяч рублей начали получать мобилизованные Алтайского края. Эта мера соцподдержки предоставляется жителям края, призванным на военную службу по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.

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