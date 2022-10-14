Армянский политолог: Западу в Закавказье нужен не мир, а хаос
Ереван, 14 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Целью политики Запада в Закавказье является вытеснение России из региона и создание в нём обстановки дестабилизации и хаоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
«Я реально не понимаю, что представляет из себя миссия ЕС. Я знаю, что никаких реальных гарантий они дать не могут и не дадут. Запад заинтересован именно в вытеснении России из процесса урегулирования и из региона в целом. Их цель — сдать Арцах азербайджанцам, а после подтолкнуть власти Армении выйти из орбиты российских интересов, обвинив в сдаче Арцаха именно Россию. Сейчас все делается для того, чтобы в Армении поднять антироссийские волнения, а дальше, когда подобный документ будет подписан под западным патронажем, в ход пойдет антироссийская манипуляция и ложь. Власти Армении допустили много ошибок в переговорном процессе, а сегодня совершают катастрофические ошибки, наивно полагая, что на Западе им дадут гарантии. Никаких гарантий не будет, потому цель — не мир и стабильность в регионе, а именно наоборот: хаос и дестабилизация», — сказал эксперт.
Напомним, что Ереван и Брюссель достигли соглашения об отправлении в приграничные с Азербайджаном районы Армении Гражданской миссии Европейского союза.