Ереван, 14 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Целью политики Запада в Закавказье является вытеснение России из региона и создание в нём обстановки дестабилизации и хаоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ставки дяди Сэма

«Я реально не понимаю, что представляет из себя миссия ЕС. Я знаю, что никаких реальных гарантий они дать не могут и не дадут. Запад заинтересован именно в вытеснении России из процесса урегулирования и из региона в целом. Их цель — сдать Арцах азербайджанцам, а после подтолкнуть власти Армении выйти из орбиты российских интересов, обвинив в сдаче Арцаха именно Россию. Сейчас все делается для того, чтобы в Армении поднять антироссийские волнения, а дальше, когда подобный документ будет подписан под западным патронажем, в ход пойдет антироссийская манипуляция и ложь. Власти Армении допустили много ошибок в переговорном процессе, а сегодня совершают катастрофические ошибки, наивно полагая, что на Западе им дадут гарантии. Никаких гарантий не будет, потому цель — не мир и стабильность в регионе, а именно наоборот: хаос и дестабилизация», — сказал эксперт.

Напомним, что Ереван и Брюссель достигли соглашения об отправлении в приграничные с Азербайджаном районы Армении Гражданской миссии Европейского союза.