Киев, 14 октября 2022, 07:56 — REGNUM Объекты инфраструктуры были повреждены в результате обстрела в оккупированном киевским режимом российском городе Запорожье. Об этом 14 октября сообщил так называемый руководитель подконтрольной Киеву администрации города Александр Старух в своём телеграм-канале.
Старух уточнил, что обстрел города производился рано утром 14 октября, было выпущено три ракеты, которые поразили объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары.
Старух отметил, что пожарные уже начали борьбу с возгораниями. Пострадавших в результате обстрела нет. Также Старух предупредил, что в течение дня будут возможны ещё ракетные атаки.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в трёх областях, подконтрольных киевскому режиму.
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