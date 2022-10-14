Киев, , 07:56 — REGNUM Объекты инфраструктуры были повреждены в результате обстрела в оккупированном киевским режимом российском городе Запорожье. Об этом 14 октября сообщил так называемый руководитель подконтрольной Киеву администрации города Александр Старух в своём телеграм-канале.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Старух уточнил, что обстрел города производился рано утром 14 октября, было выпущено три ракеты, которые поразили объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары.

Старух отметил, что пожарные уже начали борьбу с возгораниями. Пострадавших в результате обстрела нет. Также Старух предупредил, что в течение дня будут возможны ещё ракетные атаки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в трёх областях, подконтрольных киевскому режиму.

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