Москва, 14 октября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты все больше вовлекаются в поддержку киевского нацистского режима, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что такая политика Вашингтона приближает риск прямого столкновения России и США. При этом, по словам Рябкова, мир может оказаться на пороге ядерной войны, что приведет к катастрофическим последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась и не отказывается от серьезных предложений по переговорам. Однако, по словам министра, никаких адекватных инициатив по диалогу России не предлагают.