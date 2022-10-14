Чита, , 07:50 — REGNUM Торжественная церемония открытия обновленного здания забайкальского драматического театра имени Николая Березина прошла в Чите 13 октября, сообщает министерство культуры региона.

Здание забайкальского краевого драматического театра Министерство культуры Забайкалья

К забайкальцам обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своем видеообращении она поздравила жителей региона с этим ярким событием в культурной жизни края.

Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович отметила, что событие станет отправной точкой и новой волной в развитии театрального искусства в регионе. Обновленный театр — это новые технические и творческие возможности, способность принимать на забайкальской земле ведущие коллективы страны, работать в разных театральных направлениях.

По случаю открытия обновленной сцены одного из старейших театров Дальнего Востока для гостей развернулось праздничное действо. Известные творческие коллективы края исполнили свои лучшие номера. Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» выступил со сценами из популярных мюзиклов, для гостей фрагменты из своих постановок исполнил Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского и Хабаровский краевой театр драмы и комедии. Творческую программу представили театр песни и танца «Забайкалье», государственный театр песни и танца «Амар сайн», государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», артисты краевого театра кукол «Тридевятое царство», забайкальского драматического театра имени Николая Березина.

Забайкальский краевой драматический театр основан в 1939 году Министерство культуры Забайкалья

Праздничное мероприятие состоялось при поддержке Фонда развития края. Реконструкция одного из ведущих учреждений культуры региона — результат большой совместной работы Совета Федерации, министерства культуры РФ, министерства культуры региона, правительства Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, здание забайкальского краевого драматического театра было введено в эксплуатацию в 1972 году. За почти полвека капитальный ремонт строения не проводился. На реконструкцию, которая стартовала в 2019 году, было выделено более 1,1 миллиарда рублей по «Федеральной адресной инвестиционной программе». В результате обновлен фасад здания, построены ростральные колонны и фронтон, малый репетиционный зал на 100 мест, заменены звуковое и световое оборудование, вентиляция и система пожаротушения. Смонтированы материалы для акустической отделки и проведена реконструкция сценической части театра, заменены кресла в зрительном зале.

Забайкальский краевой драматический театр основан в 1939 году. Неоднократно становился участником и лауреатом фестивалей разного уровня, посетил с гастролями около 40 городов России и ближнего зарубежья. В репертуаре театра более 30 спектаклей разных жанров и направлений — лучшие образцы русской и зарубежной классики, современная драматургия. Особое место занимают постановки по произведениям школьной программы и сказки для детей.

Ядро театра — его мастера сцены — заслуженные артисты России, заслуженные деятели искусств Читинской области и Забайкальского края.

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