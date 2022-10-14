Вашингтон, 14 октября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Американское правительство выделит Тунису $60 млн в виде «срочной помощи» тунисским семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что указанная сумма является дополнением к продолжающейся поддержке республики со стороны Вашингтона. В ведомстве также подчеркивают, что США помогают тунисскому правительству из-за экономического кризиса и проблем с продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября генеральный секретарь профсоюза нефтяников Туниса Сильван Аль-Самири предупредил о том, что запасы топлива в стране могут иссякнуть в ближайшее время.