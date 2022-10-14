Оренбург, , 07:48 — REGNUM В Оренбургской области дорожные работы завершены на 80%. В регионе приводят в порядок 500 км дорог, в том числе 300 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ремонт дороги Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

По нацпроекту уже отремонтировано 66 из 88 объектов. Уложено 2,21 млн кв. метров верхнего слоя дорожного полотна из асфальтобетона, что составляет 84% от плана.

За счёт региональных дотаций и субсидий в 2022 году осуществляется ремонт дорог во всех 42 муниципальных образованиях Оренбуржья. Отремонтировано уже 200 из 230 километров.