Оренбург, 14 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области дорожные работы завершены на 80%. В регионе приводят в порядок 500 км дорог, в том числе 300 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт дороги

По нацпроекту уже отремонтировано 66 из 88 объектов. Уложено 2,21 млн кв. метров верхнего слоя дорожного полотна из асфальтобетона, что составляет 84% от плана.

За счёт региональных дотаций и субсидий в 2022 году осуществляется ремонт дорог во всех 42 муниципальных образованиях Оренбуржья. Отремонтировано уже 200 из 230 километров.