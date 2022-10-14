Южно-Сахалинск, , 07:47 — REGNUM Курильский район на Сахалине планируют начать газифицировать с 4 квартала 2023 года с помощью СПГ, об этом в ходе прямой линии 14 октября заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

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«Как я уже говорил неоднократно раньше, вопрос газификации для нас — это вопрос справедливости. В Сахалинской области добывают газ, но десятки лет он ходил мимо людей. Это в корне неправильно», — сказал Лимаренко.

Губернатор отметил, что в настоящее время ведётся газификация Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского, Макаровского, Александровск-Сахалинского районов.

С 2018 года уровень газификации Сахалина увеличился на 36% и составил более 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, программа социальной газификации будет продолжена после 2022 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».