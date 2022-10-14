Улан-Удэ, , 07:44 — REGNUM В Бурятии утром 14 октября произошло землетрясение магнитудой 5,8. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Землетрясение Smchealth.org

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался в 33 км к западу от села Посольское Кабанского района.

«По предварительной информации толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований республики, в том числе г. Улан-Удэ», — добавили в агентстве.

В настоящее время по всей территории республики рабочие группы местных администраций обследуют социально-значимые здания и объекты жизнеобеспечения.