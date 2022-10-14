Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области три муниципальных образования получат дополнительные дотации из бюджета на решение коммунальных проблем, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги (сс) CWitte

Акбулакскому, Домбаровскому и Новоорскому районам выделят почти 10 млн рублей на модернизацию сетей. Более 4,8 млн рублей направят в Новоорский поссовет на разработку проекта централизованного водоснабжения и канализации жителей микрорайона «Регион» посёлка Новоорск.

Заилечный сельсовет Акбулакского района получит 2,7 млн рублей. На эти средства проведут капремонт водопровода по ул. Южная в селе Весёлый Первый. Красночабанский сельсовет Домбаровского района получит 2, 1 млн рублей на капремонт водонапорной башни для водоснабжения посёлков Красночабанский, Тюльпанный и Кинжебулак.

В 2022 году в Оренбургской области по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» планируется реализовать 123 проекта, из них 96 уже претворены в жизнь.