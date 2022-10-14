Порт-о-Пренс, , 07:39 — REGNUM Американские власти ввели визовые санкции в отношении 11 гаитянских граждан, заявил журналистам помощник госсекретаря США Брайан Николс 13 октября в ходе поездки в Гаити.

Запрет въезда Christopher Sessums

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов предупредил о том, что прорабатывает меры против тех, кто поддерживает преступные группировки на территории Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон ускорит предоставление гуманитарной помощи гаитянской республике, столкнувшейся с тяжелым кризисом и страдающей от засилья банд.

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