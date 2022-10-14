Белгород, , 07:38 — REGNUM Ракеты, запущенные с территории б. УССР, были успешно сбиты системами противовоздушной обороны в Белгородской области. Об этом 14 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Белгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил глава региона, ракеты были сбиты в районе Новооскольского округа, остатки ракет упали в районе железной дороги. При падении остатков ракет были повреждены линии электропередач, движение поездов временно приостановлено.

«Ждём аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Самое главное — пострадавших нет», — отметил Гладков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела киевскими боевиками в Белгородской области был подорван склад с боеприпасами. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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